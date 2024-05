Taxi Driver 2 - Paul Schrader | Robert De Niro voleva farlo per sold - ma è un' idea fottutamente pessima

(Di lunedì 20 maggio 2024)ha criticatoDeperché avrebbe voluto un sequel disolo per questioni economiche. Uno dei titoli più attesi al Festival di Cannes attualmente in corso è Oh, Canada di, che dall'uscita di First Reformed nel 2017 sembra vivere una seconda giovinezza cinematografica. Intervistato da Indiewire,è tornato a parlare anche di, capolavoro di Martin Scorsese, che l'autore scrisse negli anni '70.ha raccontato cheDeaveva proposto a lui e Scorsese un'che fu immediatamente bocciata. Secondo il regista di Oh, Canada, Deaveva ...

“Oh Canada! Our home and native land!” suona l’inno nazionale del grande nord bianco. Paul Schrader , che con quella terra ha qualche conto sospeso e più di una memoria , titola proprio Oh Canada la sua ultima fatica, sorta di riflessione sulla ...

La recensione de I tradimenti (Oh, Canada): a tratti confuso, e probabilmente anticlimatico, il film di Paul Schrader trova però la sua logica nell'affrontare la morte come metafora dello stato artistico occidentale. Protagonisti Richard Gere, Jacob ...

Oh, Canada di Paul Schrader è arrivato sulla Croisette e a presentarlo sono intervenuti il regista in persona e i suoi straordinari protagonisti: Uma Thurman e Richard Gere . Ecco le più belle immagini dal red carpet di Cannes 2024 .

Taxi Driver 2, Paul Schrader: "Robert De Niro voleva farlo per soldi, ma è un'idea fottutamente pessima" - Taxi Driver 2, paul schrader: "Robert De Niro voleva farlo per soldi, ma è un'idea fottutamente pessima" - paul schrader ha criticato Robert De Niro perché avrebbe voluto un sequel di Taxi Driver solo per questioni economiche.

Oh, Canada - Recensione: la (tele)camera confessionale - Cannes 2024 - Oh, Canada - Recensione: la (tele)camera confessionale - Cannes 2024 - #articoli 'Oh, Canada! Our home and native land!' Queste le prime parole dell'inno nazionale canadese che paul schrader, leggendario regista e sceneggiatore statunitense, ha scelto come titolo del suo ...

Paul Schrader: il suo prossimo film, Non Compos Mentis, racconterà “l’ossessione sessuale” - paul schrader: il suo prossimo film, Non Compos Mentis, racconterà “l’ossessione sessuale” - L’inarrestabile paul schrader, l’autore che a 77 anni ha appena presentato al Festival di Cannes il suo ultimo film Oh, Canada (qui la recensione), ha annunciato il suo prossimo progetto. Il regista ...