Nuovo sistema cardiologico robotico nel Napoletano - inaugurazione con De Luca

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAttivato ilper il trattamento delle aritmie cardiache all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. La cerimonia disi è svolta oggi alla presenza tra gli altri del presidente della Regione Campania Vincenzo De. Proprio il governatore ha commentato l’sulla sua pagina social: “È ilpiù avanzato d’Italia, il primo nel centrosud, per la cura di questa particolare patologia del cuore. Complessivamente abbiamo investito otto milioni di euro per questo intervento”. E ancora: “Quello di Nola è un ospedale importante perché serve un’area-cerniera molta vasta del nostro territorio. Qui sono in corso ulteriori investimenti per circa 115 milioni di euro ...