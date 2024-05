Nonno uccide i nipoti di 9 e 14 anni - poi si suicida

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Spagna è sotto shock dopo che un uomo armato di 72si è barricato in casa nella notte a Granada, in Andalusia, e ha ucciso i dueni di 9 e 14, per poirsi. Secondo le prime informazioni date dalla Guardia Civile. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio iminorenni dal...

Madrid, 20 maggio 2024 – Choc in Spagna dopo che un uomo armato di 72 anni si è barricato in casa nella notte a Granada, in Andalusia, e ha ucciso i due nipoti ni di 9 e 14 anni , per poi suicidarsi. Secondo informazioni date dalla Guardia Civile e ...

L'uomo di 72 anni aveva avuto un incidente stradale lo scorso marzo in cui avevano perso la vita la moglie e la figlia , madre dei minori assassinati. L'anziano si è barricato in casa tutta la notte ma quando la polizia è entrata, questa mattina, ha ...

