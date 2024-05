Dumfries - chiusa la questione con Theo Hernandez Sanzione anche all’Inter

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo le tante polemiche e le indagini per il gesto di Denzelnei confronti didurante la festa scudetto post Inter-Torino, la vicenda ha trovato oggi la sua chiusura. A riportarlo è Sport Mediaset, che parla del patteggiamento dell’olandese – convocato, tra l’altro, per EURO 2024 – conper il club.RISOLTA – Denzeldecide di patteggiare e si chiude così lacon. Per chi non ricordasse, l’esterno olandese durante la festa post Inter-Torino aveva raccolto uno striscione di un tifoso e lo aveva mostrato sul pullman scoperto. Uno striscione che aveva come protagonista proprio lui e l’esterno del Milan, raffiugurato sotto forma di cane al ...

In merito allo Striscione di Denzel Dumfries nei confronti di Theo Hernandez , durante i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter, la Procura federale ha finito le indagini. Il procuratore Chiné verso una strada. PROCEDIMENTO ? La festa scudetto ...

Milan , Dumfries ha deciso di andare al patteggiamento per quanto riguarda lo striscione esibito contro Theo Hernandez durante la festa scudetto Denzel Dumfries , esterno olandese dell’Inter, ha deciso di patteggiare per lo striscione esposto durante ...

ammenda di 4 mila euro per il difensore dell’Inter, Denzel Dumfries che ha scelto la via del patteggia mento per lo Stendardo esposto durante la festa dello Scudetto nerazzurro nel quale era il rossonero Theo Hernandez al guinzaglio. La Procura ...

Inter, Dumfries patteggia per lo striscione contro Theo Hernandez: pagherà una multa - Inter, dumfries patteggia per lo striscione contro theo Hernandez: pagherà una multa - Accordo raggiunto sul patteggiamento tra dumfries con la Procura federale per lo striscione contro theo Hernandez esibito durante i festeggiamenti dopo il derby-scudetto con il Milan ...

Trovato l'accordo con la Procura federale che aveva aperto un fascicolo sul suo comportamento. Ammenda analoga per l'Inter - Trovato l'accordo con la Procura federale che aveva aperto un fascicolo sul suo comportamento. Ammenda analoga per l'Inter - Trovato l'accordo con la Procura federale che aveva aperto un fascicolo sul suo comportamento. Ammenda analoga per l'Inter ...

Striscione Dumfries contro Theo Hernandez, arrivata la decisione UFFICIALE: il nerazzurro patteggia ULTIME - Striscione dumfries contro theo Hernandez, arrivata la decisione UFFICIALE: il nerazzurro patteggia ULTIME - Striscione dumfries contro theo Hernandez, arrivata la DECISIONE ufficiale: il nerazzurro patteggia. Le ULTIME sul caso e tutti i dettagli Come riportato da gazzetta.it, Denzel dumfries, esterno dell’ ...