Calcio Juniores Regionale e Provinciale - risultati e marcatori delle gare tra l’11 e il 15 maggio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il Portuali Dorica perde contro Venafro e Renato Curi ed esce dalla fase nazionale per il titolo nazionale dilettanti. Nel, il Le Torri Castelplanio batte l’Aurora Jesi e si assicura il terzo posto del girone A, il Cupramontana sogna il sorpasso a una Cingolana San Francesco in caduta libera nel girone B VALLESINA, 162024 – Ci stiamo avvicinando ai titoli di coda dei campionati. Andiamo a scoprire quello che è successo nelle prime due giornate del triangolare per il titolo dilettantie nella 29^ giornata a livelloTermina al primo turno l’avventura del Portuali Dorica (foto di copertina) alla fase nazionale contro le vincitrici dei campionati ...