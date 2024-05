Ultima Generazione - attivista | “Agente mi ha strangolato” Presentata interrogazione in Parlamento

Gli attivisti di Ultima Gener azione hanno imbrattato la vetrina di Footlocker , in via del Corso a Roma. Gli ambientalisti hanno lanciato vernice arancione sul negozio e poi si sono seduti all'esterno. Alcuni passanti hanno criticato il gesto mentre ...

Nuova azione di Ultima Generazione a Roma . Imbrattati giallo i marciapiedi davanti i negozi Nike e Footlocker Questa mattina nuova azione di sette persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione , in via del Corso. Gli ...

Un nuovo ecografo per la pediatria del San Giuseppe - Un nuovo ecografo per la pediatria del San Giuseppe - Empoli, 15 maggio 2024 – Quando la solidarietà abbraccia l’innovazione. Un ecografo è stato donato alla pediatria del San Giuseppe di Empoli questa mattina dalla Fondazione Labor Pro. La consegna si è ...

