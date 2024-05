Wierer rilancia dopo una stagione in ombra | Troppi problemi fisici - non potevo chiudere così la carriera Doro mira in alto | A Milano-Cortina ci sarò

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nessuna paura.theanon si ritira, anzi: sarà al via della prossima edizione della Coppa del Mondo e continuerà a gareggiare fino al 2026 per i Giochi di. "Avevo affrontato la scorsa preparazione estiva con l’entusiasmo di tutte le stagioni, pronta a dare il meglio per essere protagonista in Coppa del mondo – ha detto la 34enne azzurra, vincitrice di due edizioni della sfera di cristallo, quattro coppe di specialità, tre medaglie olimpiche e dodici mondiali –. Purtroppo sin dalle prime settimane di gara non mi sono sentita al top, ho cominciato ad avere un’influenzal’altra e il mio corpo si è indebolito di settimana in settimana, fino a toccare il fondo durante le vacanze natalizie, quando mi sono trovata veramente a terra, indebolita nel fisico e nella mente. ...