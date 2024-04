VIDEO – La cavalcata per la seconda stella | Inter-Verona 2-1

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 aprile 2024) Con l’1-2 nel derby contro il Milan, l’ha conquistato il ventesimo scudetto e la. Riviviamo insieme, attraverso le partite più importanti, questo bellissimo percorso che ha portato al tanto desiderato traguardo. PARTITA SVOLTA – Dopo il pareggio fuori casa contro il Genoa per 1-1 nell’ultima gara del 2023, il 6 gennaio 2024, nel giorno dell’Epifania, l’scende il campo a San Siro contro ilin quella che sembra, sulla carta, una partita più che abbordabile. E lo dimostra anche il gol dopo soli 13 minuti di Lautaro Martinez, che sfrutta un assist di Henrikh Mkhitaryan e sblocca il risultato. I nerazzurri sembrano però non brillantissimi e in più di un’occasione rischiano di subire il gol del pareggio. Gol che arriva, poi, proprio nel secondo tempo. Marko Arnautovic perde ...