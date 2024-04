Mielofibrosi - Passamonti UniMi | Con meno trasfusioni si vive di più e meglio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Verona, 24 apr. (Adnkronos Salute) - "Risolvere il problema dell'anemia e avere un minor numero di pazienti conche sono-dipendenti potrebbe sicuramente impattare molto sulla loro qualità e quantità di vita, perché il paziente trasfusione-indipendentedi più e" e questo "è un dato estremamente importante". Lo ha detto Francesco, professore ordinario di Ematologia, Università degli Studi di Milano e direttore di Struttura complessa, dipartimento di Oncologia e Onco-Ematologia del Policlinico di Milano, intervenendo questa mattina a Verona in un incontro con i giornalisti organizzato da Gsk, in cui sono state presentate le ultime novità terapeutiche per la cura di questa neoplasia del midollo osseo caratterizzata dalla proliferazione di globuli rossi ...