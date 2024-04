Cittamani Milano

(Di martedì 23 aprile 2024)Piazza Carlo Mirabello, 5 – 20121Tel. 02/38240935 Sito Internet: www..com Tipologia: indiana Prezzi: antipasti 10/20€, piatti principali 20/28,50€, contorni 6/8€, dolci 10€ Chiusura: Domenica OFFERTA Calo di voto per questo ristorante della chef indiana Ritu Dalmia, che l’anno scorso ci aveva così piacevolmente sorpreso. Il locale si trova in una delle zone “calde” della movida milanese e sicuramente attrae un pubblico alla ricerca di un’esperienza alternativa ai numerosissimi ristoranti presenti in zona. La cucina, però, quest’anno ha mostrato qualche tentennamento di troppo che ci ha indotto prudenza nel voto. Abbiamo iniziato con un piccolo benvenuto – una gradevole polpettina di riso con verdure piccanti e semi di melograno – che ha accompagnato gli aperitivi scelti: un ben calibrato signature ...

The St.Regis Florence. Atmosfere d’India con sapori unici - L’India, con i suoi colori, i suoi profumi, le sue tradizioni e il suo fascino, per una settimana conquisterà Firenze. Dal 23 al 28 aprile sul Lungarno, The St. Regis Florence – premiato nel 2023 come ...quotidiano

Viviana Varese non lascia Milano e apre Faak, il concept ribelle a prezzi popolari - La cuoca campana torna al suo primo amore, la lievitazione, e lo fa con un format libero e irriverente nella Milano che non ti aspetti. Ecco come sarà il nuovo Faak - Cibo e vino a ribellione naturale ...gamberorosso

Taste of India Celebration, assaggi d’India a Firenze - Chef Ritu Dalmia, la regina delle spezie Fiore all’occhiello dell’esperienza, la cucina della celebrity chef Ritu Dalmia del Cittamani di Milano e di Atrangi Dubai, che ha pensato di usare gli ...viaggi.corriere