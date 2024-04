Marco Liorni a L’eredità elogia l’Oro della Patria del regime fascista | Un gesto veramente patriottico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Sull’onda delle ferocissime polemiche per la “censura” del monologo di Antonio Scurati sull’antifascismo che avrebbe dovuto leggere a “Che sarà” da Serena Bortone, ecco che spunta un altro “caso” con al centro il tema del fascismo. Stavolta il protagonistavicenda èche durante una puntata del quiz, che ogni giorno segna ottimi ascolti, “” ha letto il quesito legato ad alcuni anni da indovinare: “I coniugi italiani consegnano allale fedi nuziali, in cambio di anelli senza valore”. La concorrente doveva indovinare l’anno di riferimento che era, appunto, il 1935. Proprio in quell’anno in Italia si promosse la cosiddetta campagna “Oro” che obbligava il popolo italiano a donare oggetti di valore, ori e anche le proprie fedi ...