Monza-Atalanta - la Curva ‘Davide Pieri’ in sciopero del tifo | nel mirino il servizio d’ordine dello stadio

(Di domenica 21 aprile 2024) Gli ultras delhanno deciso di non tifare nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A contro l’. La“Davide Pieri”, sede delmonzese, ha iniziato il match in silenzio e senza esporre striscioni, per protesta nei confronti delle 18 diffide arrivate dopo l’ultimo match casalingo contro il Napoli. In un volantino diffuso fuori dallo, gli ultras tirano in ballo “l’incompetenza di chi domenica ha gestito il”. Il riferimento è agli episodi di tensione vissuti lo scorso 7 aprile, quando fu permesso allaseria ospite di passare nei pressi del luogo di ritrovo dellaseria del. Dopo gli incidenti, sono arrivati i provvedimenti. SportFace.