Liegi-Bastogne-Liegi femminile - Elisa Longo Borghini accarezza il sogno e viene beffata da Grace Brown

(Di domenica 21 aprile 2024) Una straordinariaildi vincere la, maa pochi metri dal traguardo in volata dall’australiana(FDJ – SUEZ), che fa sua la classica belga dopo il secondo posto del 2020 e 2022. Terzo posto per l’olandese Demi Vollering (Team SD Worx – Protime). Avrebbe meritato la vittoria l’azzurra della Lidl-Trek, che è stata formidabile a rientrare sulle fuggitive con un’azione meravigliosa sull’ultima Cotè e fino all’ultimo metro è quella che si è spesa per ricucire ogni possibile attacco. Ancora un secondo posto proprio come lo scorso anno per...