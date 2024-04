(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 aprile 2024 – Le lavoratrici madri della pubblica amministrazione con due o più figli riceveranno, con il cedolino di, il cosiddettomamma, compresi glida gennaio, per un ammontare complessivo che potrà arrivare fino a 750 euro netti in più. E così, dopo le lavoratrici del settore privato, anche quelle pubbliche otterranno l’aggiunta retributiva prevista dalla legge di bilancio per quest’anno a sostegno delle politiche della natalità e rimasta al palo fino a questo momento. A determinare il ritardo dell’avvio dell’operazione una serie di pastoie burocratiche che sono state risolte solo nelle settimane scorse. E, dunque, anche lepubbliche con contratto a tempo indeterminato, con due o più figli, potranno contare dal prossimo mese sulloo. A ben vedere, ...

Bonus mamme per le lavoratrici statali in busta paga da maggio . La decontribuzione arriva con lo stipendio del prossimo mese dopo l'aggiornamento del sistema NoiPA che - dopo aver causato i... (leggo)

La Legge di Bilancio 2024 introduce un importante sostegno per le lavoratrici madri : il Bonus mamme , un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i ... (orizzontescuola)

Bonus mamme. Sgravi e arretrati per le dipendenti statali. I primi soldi da maggio - Nel cedolino del prossimo mese saranno accreditati fino a 750 euro. Escluse le lavoratrici con un contratto a tempo determinato ...quotidiano

Eugenia Roccella: “60 mln per i centri estivi”/ “Presto rivoluzioneremo anche i Centri per la famiglia” - Eugenia Roccella intende potenziare sia i centri estivi, che i Centri per la famiglia: annunciate nuove misure a sostegno della natalità ...ilsussidiario

Bonus mamme lavoratrici: da maggio esteso anche alla PA/ Cos’è e come funziona l’incentivo da 150 euro - Bonus mamme lavoratrici: da maggio l'incentivo verrà esteso alla PA. Cos'è, quanto vale e come fare per richiederlo: tutte le info utili ...ilsussidiario