Verso Benevento-Latina - Auteri | Giocherà chi sta megli - non sono preoccupato dai pochi gol

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIlè atteso domani dal match contro ilal ‘Ciro Vigorito’, una sfida importante in chiave play off per respingere l’assalto al terzo posto della Casertana, che insegue i giallorossi con due punti di ritardo. A presentare il match contro i laziali ci ha pensato mister, nella consueta conferenza stampa di avvicinamento alla gara. All’appello mancano solo due giornate e per la Strega è necessario un repentino cambio di rotta dopo i due soli punti ottenuti nelle ultime quattro giornate. CONDIZIONE – “Ciciretti e Improta non ci saranno. Ad Improta preferiamo dare una settimana in più per recuperare così come è stato fatto con Lanini. Sul piano mentale iopiù tranquillo adesso del periodo tipo contro Cerignola o Messina dove era mancata la continuità. Siamo cresciuti ...