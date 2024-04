Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024)DEL 19 APRILE 2025 ORE 09.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA MARIA ISOLA CASA MARI, HA COMPORTATO LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA VEROLI E FROSINONE, IN DIREZIONE FERENTINO SULLA NETTUNENSE ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, NELLE DUE DIREZIONI CODE PER LAVORI SULLA STATALE PONTINA, SIAMO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA RESTA INTENSO IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA ROCCALVECCE SI STA IN CODA ANCHE SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI TUTTO IN DIREIZONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ...