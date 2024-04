Tarros vede il traguardo | tutto in una partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Quaranta minuti, gli ultimi. Poi il verdetto. Laha nelle proprie mani la palla per mettere a frutto questo match point che le consentirebbe di approdare ai playoff della B Interregionale. Un risultato impronosticabile per come si è sviluppata la stagione, altrimenti, con ogni probabilità, chissà che futuro si sarebbe spalancato. Calendario subito in salita, affrontando tre squadroni come Cecina, Virtus Siena e San Miniato, ed è proprio la gara contro i pisani il primo importante spartiacque: la dirigenza capisce che manca qualcosa per stare alla pari con le altre e due giorni dopo ingaggia il lituano Sakalas, ma è anche la gara dell’infortunio a Rajacic nel finale di. Siamo a metà ottobre ma il serbo rientrerà solo a metà gennaio (partitone contro Serravalle) ma contro i piemontesi sarà anche l’ultima in bianconero per poi rescindere ...