Pioppi da abbattere | Sono a rischio caduta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’intervento è necessario, prima di tutto la sicurezza dei cittadini, per questo icipressini che incorniciano lo storico viale che conduce al santuario della Madonna della Ghianda a Mezzana di Somma Lombardo dovranno essere abbattuti . Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente sommese Edoardo Piantanida Chiesa. "Spiace a tutti – dice - ilche cadano è troppo alto". I lavori, spesa prevista 80 mila euro, saranno effettuati prima dell’estate, anticipando i forti temporali estivi che purtroppo, come si è visto lo scorso anno, portano disagi, danni e pericoli con ladi alberi. Già alcuni mesi fa anche l’agronomo Andrea Tovaglieri aveva parlato di situazione problematica per i. Una volta abbattuti si procederà con la piantumazione di esemplari già abbastanza grandi di quercia piramidale. R.F.