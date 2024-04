Napoli - Bruscolotti | Il prossimo allenatore? Prima di tutto…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) ‘Legends-Ci vediamo a’: mercoledì 17 aprile è andata in scena la decima puntata della seconda edizione. Prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface, su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e Napoflix (canale 86), oltre che on demand sulla piattaforma Sportface TV. Tra gli ospiti in studio vari doppi ex. Di seguito le dichiarazioni di Giuseppe, una stagione iniziata male e finita peggio “E’ una stagione che purtroppo è nata male e sta finendo peggio. Per certi versi è deprimente vedere quello che accade ogni domenica. Io credo che manchi un lavoro settimanale ripetuto negli allenamenti sulla fase difensiva e per questo vediamo e rivediamo sempre gli stessi errori. Ai nostri tempi certi gol non li avremmo subiti”. Persino Diego… “Persino Maradona si allenava nel tenere le giuste ...