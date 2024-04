(Di giovedì 18 aprile 2024) Il ragionamento è abbastanza semplice. Se il proprietario di una casa non dispone più di quel bene perché gli è stato occupato, e se ha fatto di tutto per farlo liberare,...

Il ragionamento è abbastanza semplice. Se il proprietario di una casa non dispone più di quel bene perché gli è stato occupato, e se ha fatto di tutto per farlo liberare,... (ilmessaggero)

Case occupate abusivamente: non si paga l’IMU. Lo stabilisce la Corte Costituzionale - Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito una significativa eccezione in merito al pagamento dell'IMU.immobiliare

Esenzione IMU case occupate, per la Corte Costituzionale è retroattiva - La Corte Costituzionale con una dichiarazione di illegittimità apre la strada alla retroattività per l’esenzione IMU case occupate ...investireoggi

L'Imu non si paga sulle case occupate, la decisione della Consulta. Si apre la via dei rimborsi - Il ragionamento è abbastanza semplice. Se il proprietario di una casa non dispone più di quel bene perché gli è stato occupato, e se ha fatto di tutto per farlo ...corriereadriatico