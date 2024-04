Bayern Monaco | Tuchel | “Qualificazione meritata contro un Arsenal tosto”

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’allenatore delThomasha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0l’e il passaggio alle semifinali di Champions League: “Sono contento di aver raggiunto le semifinali di Champions con tre squadre diverse. L’è stato un duro avversario, ma la nostra. Sané? Veniva da un infortunio, ma era fondamentale questa sera, assieme a Guerreiro e Mazraoui: tutti e tre ci hanno permesso di avere maggiore densità“. Infine il tecnico dei bavaresi ha risposto a una domanda sul futuro: “Do il massimo per ilfino alla fine. Il club ha deciso di cambiare allenatore: avrei preferito diversamente ovviamente, ma le ambizioni mie e dello staff non cambiano“. ...

