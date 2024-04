Trofeo Città di Jesolo 2024 ginnastica artistica in tv | data | orario e diretta streaming

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tutto pronto per ildidi, in programma al PalaInvent nel fine settimana del 20 e 21 aprile: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le gare. Cresce l’attesa per il celebre meeting dedicato ai grandi attrezzi femminili, che attrae squadre di assoluto spessore da tutto il mondo e sarà l’occasione per testarsi in vista degli Europei di Rimini (2-5 maggio). Quest’anno al via Stati Uniti, Germania, Canada, Spagna, Francia e un Brasile al gran completo, oltre ovviamente all’Italia di Enrico Casella. Saranno presenti in tutto 20 azzurre, dieci senior e dieci impegnate nelle gare giovanili. L’Italia sarà in gara nella competizione senior con due squadre: la prima composta da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa, le sorelle Asia ...

E’ pronta a tornare per la settima volta, anche in un momento in cui la piscina di via Roma continua a rappresenta motivo di attrito fra il Comune e le società per i lavori di ristrutturazione che ... (sport.quotidiano)

Scatta questa mattina il 3° trofeo Città di Aulla, gara Mtb Xco cross Country, al mattino riservata ai Giovanissimi mini bike r G6 F/M, mentre nel primo pomeriggio scenderanno in corsa per la prova ... (sport.quotidiano)

Sarà un weekend ricco di grande Ginnastica quello che ci attende fra pochi giorni, e oltre alle due tappe di World Cup di artistica e ritmica a Doha, in Qatar, e a Baku, in Azerbaijan, il gotha ... (sportface)

Olbia. Tutto pronto per il secondo Trofeo Gallura di scherma: OLBIA. Giovedì 25 aprile alle 10:30, nella palestra della scuola media Ettore Pais, in via Nanni, si terrà 'Scherma città di Olbia, secondo Trofeo Gallura'. L'evento è organizzato dalla Polisportiva Porto Rotondo con il patrocinio e sostegno del comune di Olbia. 'Da due anni - fanno sapere gli organizzatori - ...

Fuoristrada: Rally & co in evidenza a Palagano per il campionato italiano velocità: Prima gara stagionale di campionato italiano velocità fuoristrada e subito i primattori della Rally & co si mettono in evidenza in occasione del 22° trofeo città di Palagano in provincia di Modena. Cinque le prove speciali in programma, come sempre difficili e tecniche , dopo le quali svettano Alberto Gazzetta e Denis Cortese che sulla Ford fiesta ...