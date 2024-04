La difesa all’attacco Dalla macchia di sangue ai dubbi sul testimone | Ecco le nuove prove

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) In Corte d’appello a Brescia, nel processo di revisione, lacerca di perforare una muraglia o almeno di eroderla. È quella della condanna definitiva all’ergastolo che Olindo Romano e la moglie Rosa Bazzi scontano per essere stati giudicati responsabili della strage di Erba. La sera dell’11 dicembre 2006 vennero massacrati a coltellate e sprangate Raffaella Castagna, il suo bimbo Youssef, 2 anni, la madre di Raffaella, Paola Galli, la vicina Valeria Cherubini. Davanti ai loro assistiti, i difensori Nico D’Ascola, Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Patrizia Morello profondono ogni energia per trasformare i macigni accusatori indi innocenza. L’omicidio di Valeria Cherubini. Una consulenza medico legale per ladimostra l’infondatezza delle dichiarazioni autoaccusatorie dei Romano quando hanno sostenuto di avere ...