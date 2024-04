Ciclismo | Liegi-Bastogne-Liegi 2024 | data | orari | diretta tv e streaming

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il programma della, quarta Monumento della stagione e appuntamento che come di consueto chiude il periodo delle Classiche di primavera. Domenica 21 aprile va in scena l’edizione numero 110 della “Doyenne”, la Decana delle grandi Classiche. I corridori dovranno affrontare 254,5 chilometri con partenza e arrivo a, su un percorso caratterizzato dalle tipiche “cotes” delle Ardenne: salite brevi ma in alcuni casi molto impegnative, considerando anche che ce ne sono ben 11 previste. L’attesa è altissima, soprattutto perchè dovrebbe esserci il primo confronto stagionale tra Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, per un faccia a faccia che promette davvero grande spettacolo., TV E...

Cambio di programma per quanto riguarda Elisa Longo Borghini : la piemontese della Lidl-Trek non sarà al via della Parigi-Roubaix il prossimo 6 aprile. La campionessa italiana ha deciso infatti di ... (oasport)

Primoz Roglic , reduce da una rovinosa caduta al Giro dei Paesi Baschi, non prenderà parte alla Freccia Vallone di mercoledì prossimo e alla Liegi-Bastogne-Liegi del 21 aprile: lo ha annunciato in ... (sportface)

Freccia Vallone, Hirschi e Skjelmose provano a succedere Pogacar nell'albo d'oro - Lo svizzero dell'UAE Team Emirates è reduce dal secondo posto all'Amstel Gold Race e si prepara a sfidare il danese della Lidl-Trek, giunto ...sportmediaset.mediaset

Ciclismo in tv: classiche delle Ardenne e Tour of the Alps su Rai e Eurosport - Con Freccia e Liegi si conclude la campagna di classiche del nord, al Tour of the Alps presenti tanti protagonisti del prossimo Giro d'Italia ...it.blastingnews

Amstel, nella corsa della birra la "schiuma" la fanno ancora una volta cadute e tensioni - Gara femminile interrotta per un incidente tra un'auto e una moto della polizia Tra una minaccia dei BDS, Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni per i diritti del popolo palestinese e i dolori del r ...ilgiornale