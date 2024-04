Serve un monitoraggio ancora più attento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Dobbiamo tutti fare di più, con più forza e più coraggio. Bene fanno i sindacati a scioperare per tenere accesi i riflettori su quella che ormai è una vera e propria mattanza di lavoratori. Uno stillicidio quotidiano di vittime di un sistema che non tutela chi lavora. Quello che è successo a Suviana, e prima a Firenze e primain altre decine di situazioni, non è frutto della casualità, tantomeno della fatalità". Queste le parole del candidato sindaco del centrosinistra, Massimo Mezzetti. "Ci sono responsabilità precise – continua – che riguardano gli organi di controllo lasciati senza personale, la pratica del subappalto e la gestione delle gare al massimo ribasso. Responsabilità di un lavoro che vale meno e per questo può anche essere meno sicuro. Dobbiamo ribellarci a questo stato di cose e fare ognuno la nostra parte per intervenire non solo sulle cause, ma ...