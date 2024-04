Lo ha detto al Wall Street Journal un funzionario statunitense citando rapporti dell’intelligence. Media: Usa confermano sostegno a Israele in caso rappresaglia Iran Israele si sta prepara ndo a un ... (sbircialanotizia)

Iran pronto ad attaccare Israele nelle prossime 24-48 ore Cosa dice intelligence Usa - Il capo del Comando centrale degli Usa (Centcom) Michael Kurilla è arrivato in Israele. Lo hanno riferito i media. Kurilla vedrà il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant e altri… Leggi ...informazione

'Israele si prepara a un attacco dell'Iran in 24-48 ore' - (ANSA) - NEW YORK, 11 APR - Israele si sta preparando a un attacco diretto dall'Iran nelle prossime 24-48 ore. Lo riferisce il Wall Street ...notizie.tiscali

Guerra in Medio Oriente, dagli Usa: "Israele si prepara all'attacco dall'Iran" - Negli ultimi giorni, soprattutto dopo i fatti di Damasco, si sono rincorse le voci (ufficiali e non) dall’ Iran in cui Israele veniva minacciato di un imminente attacco. Dagli Usa sono sicuri, Teheran ...notizie