Tra Frosinone e Bologna vince il gran caldo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 aprile 2024) AGI - La montagna partorisce il classico topolino. Troppo contratte e bloccate,, per sperare in qualcosa di meglio. Un punticino fa muovere la classifica di entrambe, ottima quella felsinea, deficitaria ma in linea con la lotta per la salvezza quella dei gialloblù. Poche occasioni, pochi tiri in porta, ila fare da protagonista. Si comincia subito con Cheddira (7') che manda a vuoto, con una doppia finta, Calafiori e prova il tiro: Skorupski afferra sul primo palo. Ancora Cheddira (10') sfrutta un errore di Calafiori ma è Skorupski a salvare il. Risposta felsinea al 17' con un diagonale di Orsolini, palla fuori. Suibito dopo Mazzitelli prova il tiro al volo dopo un angolo di Valeri ma la mira è imprecisa. Non va meglio ad Aebischer che spedisce la sfera in curva ...