Calcio femminile C Jesina | goleada a Trieste 1-8 e salvezza più vicina

(Di domenica 7 aprile 2024) Primo tempo 5-1 con tripletta di Mella e doppietta di Corda. Nella ripresa in gol Ventura, Mastrovincenzo e Crocioni JESI, 7 aprile 2024 – Netta vittoria dellasul campo della Triestina che si stacca sempre di più dalla zona calda della bassa classifica. Un risultato che conferma la qualità delle giovani giocatrici di mister Casaccia, ovviamente sossidfatto. “Bella prestazione delle ragazze che hanno preparato nel migliore dei modi una sfida importante per il nostro percorso” – il suo commento – “Grande approccio alla partita e già nel primo tempo riusciamo a trovare soluzioni per andare in porta in maniera costante. La prima frazione si chiude sul 5 a 1 con tre gol di Mella e due di Corda. Nel secondo, continuando a giocare, siamo riusciti a trovare altri tre gol con Ventura, Mastrovincenzo e Crocioni. Adesso testa al Chieti che nel girone di andata ci ha ...