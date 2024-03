Sgomento a Siurgus Donigala per la morte di Teodoro Ullasci ucciso da due stranieri all’Aquila

(Di sabato 23 marzo 2024) C’è grandeper ladi, 51 anni di, che ha vissuto a lungo a Cagliari,a calci e pugni da due giovania L’Aquila, nel corso di un’aggressione in strada, forse a scopo di rapina. La vittima è fratello di Davide, attuale comandante della Polizia municipale di Iglesias.è stato colpito con un violento calcio al fianco sinistro e poi con un violento pugno al volto che ne ha provocato la caduta a terra, dove è rimasta esanime. I due aggressori, già noti alle forze dell’ordine e arrestati dopo poche ore anche grazie al racconto di testimoni, dovranno ora rispondere di omicidio preterintenzionale e di rapina pluriaggravata. ...

