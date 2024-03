Scivola in panchina e non segna | allarme Raspadori | la notizia lo fa tremare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 23 marzo 2024) Pensieri e preoccupazioni per Jack, le ultime notizie turbano e mettono inl’attaccante del Napoli. Una stagione da dimenticare per il Napoli e per tanti calciatori della rosa azzurra. I campioni d’Italia non hanno saputo difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma i problemi non sono stati solo di squadra. Le brutte prestazioni hanno influito anche sui singoli giocatori. Tanti, infatti, hanno visto ridimensionare le proprie prospettive di carriera, con qualcuno che ha perso anche il posto in Nazionale. È il caso di Lindstrom, che ormai non fa parte più del giro della Danimarca, ma anche altri potrebbero seriamente rischiare il posto. Tra questi – sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino – c’è anche Giacomo. L’attaccante del Napoli è sempre stato un punto fermo della Nazionale Italiana, ma complice ...