Rene maiale trapiantato su malato terminale | è la prima volta | risultati soddisfacenti

A Boston un passo storico per la trapianto logia mondiale e per le attese di migliaia di persone. Rimangono tuttavia questioni etiche di fondo e tassi di donazione degli organi troppo bassi (vanityfair)

Primo fegato di maiale modificato trapiantato nell'uomo - Dopo il trapianto di cuore e Rene provenienti da maiali geneticamente modificati, per la prima volta è stata tentata una procedura simile anche per il fegato: è stato trapiantato in un uomo di 50 anni ...ansa

Primo trapianto di Rene di maiale su paziente umano - Annunciato al Massachusetts General Hospital (MGH) il primo trapianto riuscito al mondo di un Rene di maiale (suino) geneticamente modificato in un uomo di 62 anni affetto da malattia renale terminale ...romadailynews

Rene di maiale trapiantato in un paziente vivo: in USA l’intervento che potrebbe evitare la dialisi - Negli USA eseguito il primo trapianto di Rene di maiale in un paziente in vita. In futuro potrebbe evitare la dialisi. L’operazione è stata eseguita al " ...teleradio-news