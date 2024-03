Miami Open 2024 | ancora la pioggia posticipa l’inizio degli incontri | tutti gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Tutto come da previsioni, anche oggi lainizia con un ruolo da protagonista la giornata al. In Florida, dove ieri sono una manciata disono stati giocati a causa delle complicate condizioni metereologiche, il maltempo continua a imperversare. Sette gli azzurri in campo in questo sabato 23 marzo, ma non si inizierà prima delle 17:00 italiane. In questo articolo trovereglinel corso del pomeriggio e della serata italiana. Questo, invece, l’ORDINE DI GIOCO. Update as of 10:15 AM! pic.twitter.com/edgOBHGiEh —(@) March 23,SportFace.