“Giù le mani da Bari” | migliaia in piazza in solidarietà a Decaro Il sindaco | “Calpestano la città per vincere le elezioni a tavolino”

(Di sabato 23 marzo 2024) “Non sono venuto qui a fare polemiche, io non rispondo perché la migliore risposta è qui davanti a me, in questa, la risposta più vera è più forte siete voi”. Lo ha detto ildiAntonioallafestazione “Giù leda“, convocata dopo la nomina della commissione di accesso finalizzata alla verifica dell’ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Una mossa decisa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a pochi mesi dallecomunali dell’8 e 9 giugno, dopo settimane di pressing da parte dei parlamentari pugliesi di centrodestra. “Quello che stanno cercando di farci è una vergogna senza confini“, ha attaccato il primo cittadino dem (video). “Non si calpesta una ...

