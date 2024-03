Liceo Parini | lo studente colpito con un’ombrellata dal prof | «Per lui un’esperienza formativa Noi? Occupiamo per amore»

(Di martedì 5 marzo 2024) Filippo Spinelli, 18 anni, è loconda unessore deldi Milano. Il docente di italiano stava cercando di entrare nell’istituto sfondando il picchetto degli studenti e halo. Oggi il ragazzo parla con il Corriere di Milano: «Un ragazzo è andato incontro alessore. Lui, forse per il fermento dell’attimo, ha preso l’ombrello; ha cercato di sfondare il picchetto affondando il colpo, prendendomi di striscio», racconta. Il«è il mio insegnante di Italiano e Latino. In classe diceva di aver sempre sfondato i picchetti, di non essere mai stato lasciato fuori da scuola: sarà stata la sua prima esperienza». Poi il ragazzo spiega ...

Liceo Parini, il preside che si ribella all'occupazione e si definisce prigioniero politico: «Una minoranza fascista»: Studente colpito da ombrello lanciato da docente durante occupazione. Il preside: “Atto di nervosismo, la violenza non è mai da incoraggiare” Di Momenti di tensione al Liceo Parini di Milano, dove que ...informazione

Paolo Taviani, il regista che col fratello Vittorio ci ha insegnato un nuovo modo di fare cinema: un ricordo: Marco De Polii, che negli anni Sessanta contribuì a cambiare il costume italiano pubblicando sul giornale studentesco “La zanzara” del Liceo Parini di Milano la famosa inchiesta sulle ragazze e il ...firstonline.info

Picchetto per impedirgli l'entrata a scuola. E il professore si fa largo con l'ombrello: Gli studenti del Liceo classico «Giuseppe Parini» di via Goito - da ieri mattina sesto istituto scolastico superiore milanese occupato in poco più di due mesi - infatti non hanno dubbi sulle modalità ...ilgiornale