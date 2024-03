Visite gratis fertilità per chi è in cerca di un figlio | dove | quando e come prenotare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bologna, 4 marzo 2024 - Le culle sono sempre più vuote, a Bologna e in Italia, ma non è solamente per scelta: sono molte le coppie che desiderano un bebè e hanno problemi di. Così il 9 marzo - il giorno dopo la Festa della Donna, torna il 'Ferty Check', la campagna di sensibilizzazione e supporto per le coppie indi una gravidanza avviata nel 2021 dal gruppo Genera e giunta alla settima edizione. La visitaper le coppie indi unDi cosa si tratta? Viene offerta una visita gratuita con specialisti in medicina della riproduzione. A Bologna chi non riesce ad allargare la famiglia può rivolgersi alla clinica 9.baby, che fa parte dello stesso network di Genera. L'opportunità è offerta anche a Roma, Milano, Torino, Napoli, Marostica (Vicenza), Umbertide (Perugia). La ...