“Sono fidanzata” L’annuncio di Alessandra Celentano e arriva la frecciatina di Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Amici 23, si avvicina la finale del talent show di Canale 5 dedicato alle stelle emergenti del canto e del ballo. Ma a tenere banco in queste ore è il gossip. Nella puntata di sabato 2 marzo uno dei docenti ha fatto una rivelazione sulla sua vita privata: annunciando l’inizio di una nuova relazione. Non ne sapeva nienteDe, che non appena ha appreso la notizia si è dimostrata alquanto sorpresa. Si parla di. I telespettatori sanno che durante una stagione di Amici spesso posnascere tra gli allievi delle vere e proprie storie d’amore. Cistati fidanzamenti divenuti molto celebri. Ad esempio, quello scorso tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile, che ha fatto sognare migliaia di fan. Poi però è finito tutto. Leggi ...