Sputi | minacce e offese Non è più calcio | ma Far-West

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Decisa data e sede della finale della Coppa Italia "Maurizio Minetti" di Promozione. Mercoledì 20 marzo sul sintetico "Filippetti" di Zola Predosa (ore 20.30) lo Sporting Scandiano del trainer Lorenzo Baroni affronterà i romagnoli del Bakia Cesenatico. Il giudice sportivo. In Eccellenza (oltre alle squalifiche del Montecchio di cui si parla nell’articolo sopra), una giornata a Bationo (Fabbrico). In Promozione multa di 250 alla Sammartinese perché propri tifosi rivolgevano insulti ealla terna. Due gare a Barozzi e Bonini (Baiso/Secchia) Una gara a Minutolo (Baiso/Secchia), Gandolfi (Boretto), Previato (Campagnola) e Ghiretti (Riese). In Prima categoria stop fino al 6 marzo per coach Andrea Di Martino (Daino S.Croce) per comportamento non regolamentare. Quattro turni al difensore Nicholas Campana (Povigliese) perché a fine gara colpiva con uno sputo ...