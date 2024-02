Escalation di rapine. Si rafforzano i controlli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Reparti speciali di polizia e carabinieri per dare man forte alle forze dell’ordine e un potenziamento deiin centro storico anche con pattuglie miste e a piedi già da queste ore. È quanto è stato deciso ieri dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Broletto dal prefetto, Maria Rosaria Laganà, per l’die aggressioni che negli ultimi giorni sta allarmando cittadini e negozianti, anzitutto in centro e zona stazione. La vigilanza nel cuore di Brescia, già esistente, vedrà un ulteriore potenziamento in alcune fasce orarie, anzitutto la sera. Il questore, Eugenio Spina, ha disposto l’intensificazione di pattuglie miste che si concentrerenno tra piazza Vittoria e i portici X Giornate - dove venerdì scorso è avvenuta la rapina a mano armata a ‘I Gioielli di Rossana’ - dalle 18 ...