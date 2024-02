Attività e servizi per l’avvio d’impresa | il sostegno della Camera di Commercio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bergamo Sviluppo, l’Azienda Specialedi, per supportare le diverse fasi dello startup, programma nel corso dell’anno una serie diformative e consulenziali destinate a chi decide di intraprendere il percorso imprenditoriale. La prima iniziativa in programma è l’Open Day Facciamo Impresa! – Colloqui mirati per dare forma alla tua idea, che si terrà mercoledì 13 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, in modalità online. L’Open Day consiste in appuntamenti individuali, ciascunodurata massima di 30 minuti, con 6 esperti in ambito startup, che forniranno ai partecipanti prenotati indicazioni “rapide” e concrete per aiutarli a definire e a dare slancio al proprio progetto imprenditoriale. Questi gli ambiti tra cui è ...