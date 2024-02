ATP Santiago 2024 | fuori Hanfmann e Garin | Juan Manuel Cerundolo e Varillas avanzano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tutto il tabellone dell’ATP 250 disi è allineato al secondo turno e, in buona sostanza, c’è tutto l’arco latino che vi si inserisce, come nella più classica tradizione di terra rossa. In casa Italia il risultato più importante è quello di Luciano Darderi, che riesce a battere l’ostico argentino Facundo Bagnis dopo una lotta di ben oltre tre ore. La maggior sorpresa di giornata è probabilmente quella legata a Cristian, che nel derby cileno viene eliminato da Tomas Barrios Vera, il quale riesce ad avanzare per 7-6(3) 7-5. Punteggio, peraltro, speculare rispetto a quello messo insieme dall’argentino Thiago Agustin Tirante contro il potenziale futuro del tennis brasiliano, Joao Fonseca. Per Barrios Vera ci sarà un altro connazionale, Alejandro Tabilo, per Tirante invece la prospettiva è il transalpino Corentin Moutet. ATP ...