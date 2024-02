Seconda vita per l’ex mercato comunale di Gorla | sorgerà una Casa di Comunità

(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano – Al posto di una struttura chiusa, abbandonata e degradata, aarriverà unadi. Una bella notizia per gli abitanti del quartiere a nord di Loreto arriva dal Comune di Milano, che ha concesso all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco il complesso delrionale di, in viale Monza 148. Uno spazio chiuso da tempo, lontano anni luce dal “collega” di zona Rovereto-Pasteur. Il contratto di concessione, senza corrispettivo e della durata di 90 anni, riguarda il diritto di superficie ed è stato siglato fra l’Amministrazione e l’azienda sociosanitaria. È il primo atto formale di concessione per una struttura di nuova costruzione con cui si dà attuazione al Protocollo d’Intesa siglato fra Regione Lombardia, Comune di Milano e ...

