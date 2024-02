Sampdoria-Cremonese | Serie B | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di martedì 27 febbraio 2024)è una partita della ventisettesima giornata diB e si gioca martedì alle 20:30:, diretta tv e. Prima la Reggiana, poi l’Ascoli ed infine il Palermo. Lasi è dimenticata all’improvviso come si vince e nello scontro diretto di sabato scorso con i rosanero ha di nuovo mancato l’appuntamento con la vittoria, subendo il sorpasso del Venezia al secondo posto. Ora i grigiorossi di Giovanni Stroppa hanno 47 punti, uno in meno rispetto ai lagunari. La battaglia per la seconda piazza, che insieme alla prima consente di bypassare i pericolosi playoff ed ottenere la promozione diretta in massima, si conferma serratissima. Antov – IlVeggente.it (Lapresse)La ...

