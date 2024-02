Fondi | soggetto “pericoloso” allontanato dal Comune

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024- Il Questore di Latina, su proposta del Commissariato di P.S. di, ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo residente neldi Roma, ritenutoper la sicurezza e la tranquillità pubblica. In particolare lo scorso 21 febbraio durante i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato di, rivolti alla prevenzione e al contrasto delle attività predatorie, la Volante ha notato un’autovettura Fiat Panda che si aggirava, con fare sospetto, all’interno del parcheggio di un noto supermercato che negli ultimi tempi era stato fatto oggetto di diversi furti. Alla conduzione del veicolo vi era un romano classe ‘69, gravato da vari precedenti penali, il mezzo con cui viaggiava era invece intestato ...

Fondi, si aggira per il parcheggio del centro commerciale con fare sospetto: foglio di via per un 55enne di Roma: Fondi – Il Questore di Latina, su proposta del Commissariato di Polizia di Fondi, ha emesso un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo residente nel comune di Roma, ritenuto soggetto peric ...radioluna

Montefiori: “Repentino cambio di orientamento sull’utilizzo dei Fondi di Corso Cavour: la giunta procede senza una strategia”: “Apprendiamo che l’amministrazione ha revocato la messa a bando per locazione di uno dei due Fondi su corso Cavour, dietro il Teatro Civico, per destinarlo ad attività istituzionali. Pare si voglia tr ...cittadellaspezia

Capital markets union, UE adotta nuove norme per gestori di Fondi di investimento: La direttiva di modifica riguarda anche un quadro UE per i Fondi che originano prestiti ... loro di attingere meglio alle migliori risorse dagli specialisti del mercato, soggetto a una supervisione ...finanza.repubblica