I programmi in tv oggi | 26 febbraio 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Su Rai Uno Gloria, su Canale 5 Grande Fratello, su Rai Tre Petrolio. Guida aiTv della serata del 26Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 26? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 The Debt Collector – Il ritorno. Scampati dalla furia del boss Barbosa, French e Sue, partono per andare a Las Vegas, capitale mondiale del gioco d’azzardo. Qui, tornano a lavorare come esattori di debiti in uno sgangherato casinò, ma il passato torna presto prepotente a minacciarli e metterli in pericolo. Su Rai Movie dalle 21.10 Da uomo a uomo. Nel ...