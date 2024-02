Serie B | in testa pareggiano tutte | ne approfitta il Venezia che vola al secondo posto

(Di domenica 25 febbraio 2024) Finiscono con due pareggi i big match di giornata e adrne sono i lagunari che nel recupero battono il Pisa. Pesante vittoria per il Catanzaro che si impone a Cittadella e consolida i playoff, la Samp rovina la festa dei 110 anni del Cosenza. Prima sconfitta per Iachini a Bari

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo nel Masters1000 di Indian Wells , che andrà in scena sul cemento della località californiana dal 6 al 17 ... (oasport)

La 18esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold di Pallamano è ufficialmente andata in archivio, in questo intenso 2023-2024. Ecco come sono ... (oasport)

Pomeriggio di Serie A| Juventus ritrova i tre punti. Il Napoli perde punti per strada: Il Frosinone non demorde e trova dopo solo 10 minuti il pareggio con il colpo di testa di Cheddira. Al 27' la Juventus va in confusione e subisce il gol del sorpasso da Brescianini. Non passa molto ...laziopress

LIVE - Lecce-Inter 0-1, 19': Asllani al bacio per Lautaro, che trova il suo centesimo gol in Serie A: Per Lautaro è il centesimo gol in Serie A. 7' - Occasione per il Lecce ... anticipato dal connazionale Ramadani. 3' - Colpo di testa di Lautaro su cross di Dimarco, l'argentino cerca forse il secondo ...fcinternews

Serie A - Le pagelle di Cagliari-Napoli 1-1: Osimhen in gol al primo pallone utile, Luvumbo all'ultimo: Serie A - I voti ai protagonisti di Cagliari-Napoli 1-1 con le pagelle della partita: i migliori sono i goleador di giornata, ma è Raspadori a trovare la gocata ...eurosport