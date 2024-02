Sassuolo | ufficiale l’esonero di Dionisi | “squadra momentaneamente a Bigica”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Adesso è: Alessionon è più l’allenatore del. La decisione del club neroverde è arrivata dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli con il punteggio di 2-3, una classifica preoccupante e il rischio retrocessione sempre più concreto. La panchina è stata affidataa Emiliano. Non è da escludere la nomina di un altro allenatore. “L’USCalcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessiodall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della primaviene affidata ...