Roma | “Contro le vostre manganellate” | protesta davanti al Viminale Sale la tensione

“Contro le vostre manganellate”: domenica gli studenti scendono in piazza

(Di domenica 25 febbraio 2024) “le”: gli studentini e del Lazio si radunanoalper opporsi alla repressione del dissenso del ministro Piantedosi. Piazza Beniamino Gigli. Domenica 25 febbraio il collettivo Rete degli studenti medi del Lazio ha anticipato una manifestazione antistante alla sede del– corrieredellacittà.com Dal dissenso di Pisa, Catania e Firenze, fino a. Gli studenti della Capitale scendono in strada per opporsi alla brutale violenza con cui i loro coetanei sono stati trattati venerdì 23 febbraio, in occasione dello sciopero generale indetto in tutta Italia per chiedere lo stop della guerra e del genocidio a Gaza. Un corteo studentesco è stato preso amentre era diretto verso ...