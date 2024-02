LIVE – Lecce-Inter 0-3 | subito un altro! Ancora Lautaro Martinez!

(Di domenica 25 febbraio 2024)è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 2023-24. L’di Simone Inzaghi sfidato i salentini allenati da Robero D’Aversa. La sfida si è giocata allo Stadio “Via del Mare” di. Di seguito la cronaca testualedi0-3 63? Ammonizione per Mkhitaryan 57? Tripla sostituzione per il: escono Sansone, Touba e Rafia; entrano Banda, Gonzales e Kaba. 56? GOOOOOOOOLLLLLL!Martinez mette a segno un altro gol! 53? Sostituzione per l’: esce Asllani entra Barella. 54? GOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Cambiail risultato con Davide Frattesi. 49? OCCASIONE PER ...

