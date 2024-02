Calcio femminile C Jesina battuta 2-1 in casa della capolista Merano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 25 febbraio 2024) In vantaggio con Corda le leoncelle vengono prima raggiunte e poi superate dai gol di Kiem ecapocannoniere del campionato Nischler JESI, 25 febbraio 2024 – Non riesce alladi portar via punti inprimaclassifica. Le leoncelle comunque hanno giocato una più che discreta partita, buon segno per un finale di stagione dove, stando ai risultati degli altri campi, si dovrà sudare fino alla fine per salvarsi. Laera passata in vantaggio con Corda poi raggiunta da un golcannoniere del campionato Niscker e Kiem. Con la maglia deltre ex leoncelle: Flavia Vaccari, Camila Callea e Azzurra Massa. Questo il commento del post partita di mister ...