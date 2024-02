All’asta in Inghilterra un proiettile della pistola che uccise John Lennon

(Di domenica 25 febbraio 2024) (Adnkronos) – Appartiene allapiù tragicamente famosastoria del rock il reperto che giovedì verrà battuto all'asta a Newcastle upon Tyne: infatti a finire all'incanto sarà unsparato dalla rivoltella utilizzata per l'omicidio di, avvenuto a New York l'8 dicembre 1980 davanti al Dakota Building. A vendere il reperto, attraverso

